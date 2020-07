Die Welser SPÖ stellte am Wochenende bei ihrer Klausur in Wesenufer an der Donau die Weichen für das kommende Wahljahr. Die Reihung für die Gemeinderatswahl 2021 sieht neben einigen Newcomern auch politische Absteiger vor. Zu erwarten war, dass Nationalratsabgeordnete Petra Wimmer als Spitzenkandidatin und damit als Listenerste ins Rennen gehen wird und Parteivorsitzender Klaus Schinninger auf Platz zwei kandidiert. Auf Rang drei steht mit Hannah Stögermüller eine junge