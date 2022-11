Mit selbst gemachten Kerzen aus Konservendosen, Karton, Wachs und Paraffin wollen engagierte Helfer, darunter ukrainische Frauen, den Menschen in der Ukraine ein bisschen Wärme schicken. Initiiert hat das Projekt Tetyana Voytenko vom Welser Unternehmen "Laser & More" vergangene Woche, am Samstag werden in einer Halle in der Griesmühlstraße insgesamt rund 1000 Kerzen fertiggestellt, die als Licht, Wärmespender und Kocher verwendet werden können.