Während Familie in Pkw schlief: Einbrecher schlugen Scheibe ein

Die rumänischstämmige Familie aus Deutschland hatte den Wagen in der Nacht auf Samstag auf einem Parkplatz der A8 in Krenglbach abgestellt. Die drei Familienmitglieder schliefen in dem abgeschlossenen Kombi, als gegen 5:40 Uhr plötzlich zwei Männer die hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges einschlugen. Die Täter raubten eine hinter dem Fahrersitz liegende Tasche und flohen danach mit einem dunklen Kombi mit geöffneter Heckklappe.

Der 35-jährige Lenker wollte mit seinem Fahrzeug die Verfolgung aufnehmen, nach ein paar Metern musste er diese aber wegen eines zerstochenen Reifens aufgeben.

Die Räuber konnten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und eine Bankomatkarte erbeuten.