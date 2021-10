Während Ehepaar schlief: Einbrecher stahlen Tresor aus Schlafzimmer

Wie die Unbekannten in der Nacht auf Freitag in das Haus gekommen sind, konnte noch nicht geklärt werden. Nur so viel: Zum Zeitpunkt der Tat schliefen die Hausbesitzer - ein Ehepaar - im ersten Stock. Erst am nächsten Morgen bemerkten die beiden, dass offenbar Einbrecher in ihrem Haus gewesen waren. Im Erdgeschoß brannte in mehreren Räumen Licht, außerdem stand die Haustür offen. Sowohl der Möbeltresor, der sich im Schrankraum des Schlafzimmers befand, als auch drei im Erdgeschoß aufbewahrte Geldkassetten mit Euromünzen und Bargeld waren gestohlen worden. Allein in dem Tresor hatte das Ehepaar mehrere tausend Euro Bargeld zurückgelegt.

Wer die Polizeiinspektion Eferding bei der Aufklärung helfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0 59133 / 4220 melden. "Ermittlungen in der Umgebung ergaben, dass das Licht bereits um 1 Uhr eingeschaltet war", heißt es von der Polizei am Freitag.