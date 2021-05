Wadauer wirft als Kulturmanager das Handtuch

Bei der gestrigen Sommerkultur-Pressekonferenz begründete Wadauer seinen überraschenden Abgang als oberster Kulturmanager damit, dass er in seinem neuen Job zu wenig Zeit für seine musikalische Tätigkeit als Hornist gefunden habe. Deshalb werde er nun fristgerecht ausscheiden. In Gunskirchen wurde Wadauer bisher nur provisorisch nachbesetzt. Er kann von seinem Rückkehrrecht Gebrauch machen, das in diesem Herbst ausgelaufen wäre. Wadauers Bestellung im Jahr 2019 blieb nicht ohne Gegenwind. Die SPÖ hatte Stefan Haslinger favorisiert und gegen Wadauer gestimmt. Inzwischen wird sein Abgang von allen Seiten bedauert.