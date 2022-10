VP-Parteitag: 99 Prozent für Klaus Lindinger

Beim Bezirksparteitag der ÖVP Wels-Land wurde Klaus Lindinger mit 99 Prozent als Bezirksparteichef bestätigt. Der Nationalratsabgeordnete, Bürgermeister von Fischlham und Landwirt betonte in seiner Rede, dass ihm die Weiterentwicklung der Region ein besonderes Anliegen sei. "Im Bezirk Wels-Land stellen wir in 17 von 24 Gemeinden den Bürgermeister. Wir haben 235 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Gemeinsam wollen wir gestalten", sagt Lindinger. Landeshauptmann Thomas Stelzer ging in seiner Rede beim Bezirksparteitag auf die aktuellen Herausforderungen und Maßnahmen gegen die Teuerung ein.

Im Bezirksparteivorstand wurden Andrea Hubmer aus Holzhausen und Landesrat Markus Achleitner (Aichkirchen) neu als Stellvertreter von Lindinger bestellt. Christian Schöffmann aus Gunskirchen vertritt die Bürgermeister, Vertreterin der Gemeinderätinnen ist Elisabeth Aichinger aus Krenglbach, Stella Wetzlmair vertritt als JVP-Bezirksobfrau die Jugend.