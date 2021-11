VP-Moser wird in Lambach ohne Partner regieren

Hannes Moser (VP) wurde in der Stichwahl am 10. Oktober zum Bürgermeister gewählt. Er folgt auf Petra Marischka (SP), die zur Wahl nicht angetreten war. Mit welchen Mehrheiten der künftige Bürgermeister regieren will, ist noch offen. Mit der SPÖ und den Freiheitlichen hat Moser bereits Sondierungsgespräche geführt.

Vertreter der Liste für Lambach, die in der Mehrzahl aus ehemaligen VP-Funktionären besteht, will Moser noch in dieser Woche treffen. In seiner ersten Amtszeit wird der nächste Lambacher Bürgermeister wohl ohne Koalitionspartner regieren.

"Wir sind alle Profis. Es geht um die Sache. Wir werden trotz allem etwas Vernünftiges zustande bringen", sagt Moser. Als wichtigste Vorhaben in den kommenden Jahren nennt er den Schulumbau und die Marktplatzbelebung.