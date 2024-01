VP holt sich in Pichl das Bürgermeisteramt zurück

56,83 Prozent der Wähler entschieden sich für Seemann, der im September des Vorjahres abgetretene Ex-Bürgermeister Franz Scheiböck (SP) erhielt 43,17 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,49 Prozent.

Seemann betrachtet das Votum als Auftrag, Pichl wieder auf Schiene zu bringen. Wie berichtet, herrscht dort ein Finanzchaos, das zuletzt unter seiner Federführung in Angriff genommen wurde.

Mehr zum Thema: Finanzchaos in Pichl: Rechnungen wegen Streit im Amt nicht bezahlt?

Ex-Bürgermeister Scheiböck sieht sein neuerliches Antreten nicht als Fehler: „Für mich war es wichtig, was die Leute wollen.“ Die finanziellen Probleme der Gemeinde wären schlimmer geworden, hätte er nicht ordnend eingetroffen, betonte der unterlegene SP-Kandidat.

2021 gewann Scheiböck nach vielen Jahrzehnten der VP-Dominanz überraschend die Bürgermeisterwahl. Seinem Abgang ging ein heftiger Streit mit der Amtsleiterin voraus, die er des Amtsmissbrauchs bezichtigte und bei der Staatsanwaltschaft anzeigte. Die junge Frau kündigte und heuerte in Gallspach an, wo sie nun in selber Funktion tätig ist.

