"Vox": Die Stimme als demokratisches Instrument

Wir haben sie immer dabei und können ohne großen Aufwand lernen, sie einzusetzen: Die menschliche Stimme stellt der Alte Schlachthof Wels in den Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe "Vox". Bis Mitte Oktober werde es Workshops und Veranstaltungen zum "demokratischen Instrument" geben, sagt der künstlerische Co-Leiter des Schlachthofs Florian Walter: "Generell wollen wir mehr Workshops anbieten und stärker in die Vermittlung gehen. Das ist ein erster Schritt dahin."

Den Start macht die Gesangskapelle Hermann: Das erfolgreiche A-cappella-Quintett zeigt am Samstag mit Liedern aus ihrem neuen Album "Sehr sogar", welche Klangwelten Sänger mit reiner Stimmgewalt erschließen können.

Das partizipative Programm beginnt am Sonntag: Der Betriebsverein des Alten Schlachthofs bietet in Zusammenarbeit mit "Bunte Brise" das Chorprojekt "First Voices" an: Kinder von sechs bis zehn Jahren können ihre Stimme unter Anleitung von Chorleiter Wolfgang Mayer von der LMS Wels spielerisch kennenlernen.

Die Stimme kennenlernen

An alle Altersgruppen richtet sich der "Feral Choir": Der britische Jazzmusiker Phil Minton leitet Workshops, in denen die Teilnehmer das Musizieren im Chor kennenlernen können. "Dabei wird nicht wirklich viel gesungen, sondern vor allem mit Geräuschen und auch Sprechgesang gearbeitet. Auch Leute, die sich für weniger gute Sänger halten, können ihre stimmlichen Möglichkeiten kennenlernen", erklärt Walter. Die Workshops finden am 26. September (16 bis 20 Uhr) und 27. September (15 bis 18 Uhr) statt, im Anschluss stellen die Teilnehmer das Einstudierte ab 20 Uhr in einem Konzert vor.

Den zweiten Konzertabend und den Abschluss der Reihe gestaltet "Wösvox" am 19. Oktober: Barbara Rettig, Martin Angerer und Samuel Weber haben eine Formation junger Welser Musikerinnen zusammengestellt. "Sie setzen Sampler und andere technische und digitale Möglichkeiten ein, um Stimmen zu manipulieren", sagt Walter. Im Anschluss wird der Film "Der Klang der Stimme" über Sprach- und Gesangskünstler gezeigt.

Mehr Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter schlachthofwels.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer