Vorzeigestudentin aus Gunskirchen erhielt begehrten „Chimney Award“

GUNSKIRCHEN. Als eine von sechs Preisträgerinnen und Preisträgern darf sich Marlene Brunnthaller aus Gunskirchen über den begehrten Chimney Award freuen. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr von der Fakultät für Wirtschaft und Management der Fachhochschule Steyr vergeben und würdigt herausragende Abschlussarbeiten sowie ausgezeichnete Leistungen im Studium.

Die 24-Jährige beschäftigte sich in ihrer Abschlussarbeit mit „Predictive Maintenance“, auf Deutsch vorausschauende Wartung, von Windkraftanlagen. Verglichen zu anderen alternativen Energiequellen weist Windenergie eine sehr hohe Energieeffizienz auf und ist eine attraktive Alternative zu konventionellen Kraftwerken. Da Windkraftanlagen oft an abgelegenen Orten errichtet werden, kann es jedoch zu längeren Stillständen kommen, bis eine Wartung oder Reparatur durchgeführt werden kann. „Die Idee ist mittels der vorausschauenden Wartungsstrategie Stillstände vorherzusagen und dadurch Wartungen besser planen zu können“, erklärt die prämierte Absolventin des Studiengangs Global Sales and Marketing den Hintergrund ihrer Forschungstätigkeit. Das Ergebnis ihrer Bachelorarbeit war eindeutig. „Mit vorausschauender Wartung können die Gesamtbetriebskosten von Windkraftanlagen nennenswert optimiert werden“, fasst sie die Ergebnisse zusammen.

Nach dem Abschluss ihres Bachelorstudiums stieg sie ins Berufsleben ein und arbeitete bei der voestalpine. „Jedoch zieht es mich nach nicht einmal einem Jahr schon wieder zurück an die Fachhochschule und ich habe mich bereits um einen Studienplatz beworben“, sagt Brunnthaller.

Ausgleich zu Job und Studium findet sie in den Bergen. „Im Winter bin ich am liebsten mit den Skiern unterwegs und im Verein auch als ehrenamtliche Skilehrerin tätig. Sobald der Schnee schmilzt, werden die Ski durch Wanderschuhe und Rucksack ersetzt, gerne auch für Mehrtageswanderungen.“

Hochkarätige Jury

Die sechs Chimney Awards wurden heuer bereits zum 21. Mal von einer hochkarätigen Jury nach wissenschaftlichen, praxisrelevanten und innovativen Aspekten beurteilt. Bewertet wurden Abschlussarbeiten der Bereiche Controlling und Finanzen, Marketing und Sales, Produktion, Logistik, Digital Business und Prozessmanagement.

Marlene Brunnthaller

