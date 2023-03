In diesem Eckhaus entstehen fünf hochwertige Wohnungen.

Auf den ersten Blick sieht man es ihnen vielleicht nicht an, aber viele alte Häuser in der Welser Innenstadt stehen oftmals leer. Elegante Fassaden und Geschäfte im Erdgeschoß täuschen anderes vor. An der Ecke Bahnhofstraße/Rablstraße entsteht nun ein Vorzeigeprojekt, das dem Stadtzentrum neue Impulse geben kann.