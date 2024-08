Vorfreude auf das Welser Volksfest mit noch mehr Platz für die Fahrgeschäfte

In eineinhalb Wochen ist es wieder so weit. Das Welser Volksfest startet mit der Probebeleuchtung am 29. August und wird wieder Zehntausende Besucher an den beiden Volksfestwochenenden in die Messestadt locken. Die OÖNachrichten sind Medienpartner. Heute, Freitag, werden die ersten Fahrgeschäfte angeliefert, dann beginnt der Aufbau. Die Plätze auf der Festwiese sind ausgebucht.

Die Pläne, wer wo stehen darf, arbeitet jedes Jahr im Frühjahr und Herbst Projektleiterin Christine Wimmer aus. "Ich mache das seit 2006, ich kenne die Befindlichkeiten und Wünsche der Schausteller und weiß, wie ich die Fahrgeschäfte zusammenstellen kann, oft ist dazwischen nur mehr ein halber Meter Platz", sagt Wimmer.

Riesenrad vor der Weinkost

Für das Riesenrad, das heuer erstmals seit längerem wieder seine Runden dreht, gibt es einen ganz prominenten Platz. "Es wird zwischen Weinkost und Festzelt aufgestellt, auf dieser Position wird das wunderbar schön werden", freut sich Wimmer. Für Herzrasen und ein flaues Gefühl im Magen garantieren die Crazy Mouse, der schwindelerregende Sky Flyer, Break Dance, Tagada und viele mehr. Aufgrund des Abrisses eines Pavillons auf dem Volksfestgelände ist jetzt mehr Platz für die Fahrgeschäfte, Foodtrucks und Schaubuden. "Wichtig sind mir auch ein guter Übergang von den spektakuläreren Fahrgeschäften zum Familien- und Kinderbereich und eine schöne Beleuchtung", sagt Messe-Mitarbeiterin Wimmer.

Start ist am 29. August mit der Nacht der Tracht. Bild: Messe Wels

Neuer "geheimer Garten"

Neu ist die Tagesbar "Secret Garden" beim Austria Tabak Pavillon mit elektronischen DJ-Klängen und kühlen Drinks, die der Welser Szenegastronom Patrick Balange bespielen wird.

Im Festzelt geht es am 29. August mit dem Festbieranstich und der "Nacht der Tracht" los. Die größten Gruppen können einen Besuch bei der Brauerei Gösser und in der "Süßen Welt von Guschlbauer" in St. Willibald gewinnen. Tische reservieren kann man unter office@zumludwig.at

Am Sonntag, 1. September, wird um 17 Uhr beim 5-Uhr-Tee mit der Tanzschule Santner aufgetanzt. Nach einer kurzen Pause von Montag bis Mittwoch geht das Volksfest dann von 5. bis 8. September in die Verlängerung. An diesen Tagen lädt die Welser Messe auch zur Messe AgroTier rund um Tierzucht, Stalltechnik, Fütterungsanlagen uvm. sowie einer kleinen Herbstmesse zu den Themen Inneneinrichtung, Küchen, Schlafsysteme, Wellness und Spa.

Neben dem bunten Programm im Festzelt mit Volksmusik und DJ wird auch wieder in der Weinkost und im Weindorf bei Musik gefeiert.

Klingendes Riesenrad

Abschluss ist am 8. September der Blasmusiksonntag mit den Musikvereinen der Nachbarorte Buchkirchen, Weißkirchen, Steinhaus, Thalheim und Marchtrenk. Musikerinnen und Musiker werden im Riesenrad, Tagada, Autodrom und Kettenflieger Platz nehmen und musizieren.

Von 5. bis 8. September findet auch die Messe AgroTier statt. OÖNcard-Besitzer erhalten eine Ticketermäßigung von zwei Euro.

