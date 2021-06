Vorbereitungen für den Stadtgrandprix laufen

Auch wenn die Vorbereitungszeit kürzer als in den letzten Jahren sei, wird sich das Organisationsteam gemeinsam mit der Stadtgemeinde ab sofort mit Nachdruck darum bemühen, am 15. August eine Laufveranstaltung in gewohnter "Stadtgrandprix-Qualität" zu bieten, so der Veranstalter. Auch alle großen Sponsoren sind weiterhin mit an Bord.

Alle Infos zu den Bewerben unter www.stadtgrandprix.at