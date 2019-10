Vor dem Welser Drittliga-Derby spricht jeder über eine mögliche Fusion

Kommt es zu einer möglichen Fusion der Welser Regionalliga-Klubs oder nicht? Das ist die große Frage vor dem heutigen Stadtderby (19 Uhr, Huber-Arena) in der Fußball-Regionalliga zwischen dem FC Wels und WSC/Hertha.

Eines scheint klar: In den vergangenen Wochen dürfte wieder Bewegung in die Sache gekommen sein: Laut OÖN-Infos liegt eine mögliche Zusammenarbeit der beiden Drittligisten mittlerweile durchaus im Bereich des Möglichen. "Es ist alles offen", sagt WSC/Hertha-Obmann Roland Golger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Noch während der Herbstsaison soll ein Treffen der Klub-Granden der beiden Welser Vereine stattfinden. Eine Fusionseuphorie sei laut Golger aber fehl am Platz: "Bereits vor einem halben Jahr hat es gut ausgesehen, dann hat sich aber noch alles zerschlagen. Das kann dieses Mal auch wieder passieren."

Das Wunschszenario des ambitionierten Welser Klubs aus der Kopernikusstraße ist jedenfalls klar. Golger: "Wir bei WSC/Hertha wollen für Wels etwas bewegen. Ein großer Verein wäre das beste für alle Beteiligten. Die Finanzkraft und auch die Infrastruktur wären für die Bundesliga da."

Sein Verein könnte im Falle eines Aufstiegs zwar das Mauth-Stadion fit für die zweithöchste Spielklasse machen, ob das jedoch sinnvoll ist, wenn mit der Huber-Arena bereits eine adäquate Spielstätte zur Verfügung steht, ist fraglich.

Und auch der FC-Wels-Obmann Juan Bohensky sieht einem möglichen Doppelpass mit WSC/Hertha gar nicht mehr so abgeneigt entgegen. "Wir werden uns zusammensetzen, man kann sich alles anhören", sagt der 71-Jährige. "Ich bin kein Verhinderer der Fusion. Beim FC Wels entscheidet so etwas aber nicht der Vorstand, sondern die Mitglieder."

Verletzungssorgen vor Derby

Sportlich läuft es bei WSC/Hertha in den vergangenen Wochen wieder besser, der FC Wels wartet unter Neo-Coach Amarildo Zela hingegen weiter auf den ersten Sieg. Beide Klubs haben mit Verletzungsproblemen zu kämpfen: Beim Team von Trainer Markus Waldl drohen Florian Krennmayr, Florian Maier, Lukas Gabriel, Manuel Hartl, Oliver Affenzeller und Stevo Rozic auszufallen, das Zela-Team pfeift generell aus dem letzten Loch: Zu den zehn Ausfällen in der Vorwoche kommen mit Tobias Pellegrini, David Haudum und Okan Elgit im Derby drei gesperrte Spieler hinzu.

Wallern empfängt Oedt

Ein echtes Schlagerspiel steigt in der OÖ-Liga: Die SPG Wallern/St. Marienkirchen empfängt als Zweiter den Vierten Oedt (19 Uhr, Sportplatz Wallern). Während die Hausherren bereits seit fünf Ligaspielen keine Niederlage kassiert haben, sind die Gäste aus Traun bereits seit sechs Runden ungeschlagen.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at