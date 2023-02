Vor dem Duell gegen Tabellenführer: Welser Basketballer sind in Hochform

Nach sechs Siegen in Folge liegen die Welser Flyers in der Tabelle der Basketball-Bundesliga auf Rang vier. Am Wochenende trifft das Team von Sebastian Waser auf Tabellenführer und Meister Vienna. Im Interview spricht Waser über Chancen im Duell, die Siegesserie und darüber, was er sich vom Rest der Saison erwartet.