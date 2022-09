Vor Beschluss zu TGW-Ausbau lagen Nerven blank

Die TGW will ihre Firmenzentrale ausbauen. Dafür schuf der Marchtrenker Gemeinderat nun die Voraussetzung. Das größte Projekt in der Geschichte der Stadtgemeinde mit einem Bauvolumen von mehr als 160 Millionen Euro wurde am Dienstag mehrheitlich abgesegnet. Dem Beschluss über die Flächenwidmung gingen politische Turbulenzen und Anrainerproteste voraus.