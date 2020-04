Nach 40 Tagen wurde gestern in Sankt Anton am Arlberg die Quarantäne beendet. Die Welserin Wilma Himmelfreundpointner zeigte sich am Telefon froh über die Aufhebung der Isolation: "Vor allem meine Eltern habe ich sehr vermisst. Ich freue mich schon, wenn ich sie am 1. Mai erstmals besuchen kann."

Wie berichtet, arbeitet die 57-Jährige seit vielen Jahren im regionalen Tourismusbüro. Die Dauer der Abgeschlossenheit hat Himmelfreundpointner für Erledigungen genutzt: "Ich habe in meiner Wohnung kräftig ausgemistet und viele Bücher gelesen. Erstmals stehen beim mir Frühlingsblumen auf dem Balkon. Ich habe sogar damit begonnen, Marmelade einzukochen. Darauf wäre ich früher niemals gekommen."

Der Kontakt zu ihren Nachbarn habe sich in der Quarantäne stark intensiviert: "In den letzten 40 Tagen habe ich mehr mit ihnen gesprochen als in den 20 Jahren davor", schmunzelt die Touristikerin.

Insgesamt dreimal wurde Himmelfreundpointner auf Coronaviren getestet. "Zweimal war ich negativ. Der letzte Befund steht noch aus." Bis sicher sei, dass von ihr keine Infektionsgefahr ausgehe, werde sie in Sankt Anton bleiben, betont die quirlige Wahl-Tirolerin.

Am letzten Quarantänetag nützte sie die Gelegenheit, bei Traumwetter bis zur Straßensperre auf den Arlbergpass in 1800 Metern Höhe zu radeln.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at