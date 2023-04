Von Wels nach Polen im 92 Jahre alten Mercedes

WELS. Hermi Kürner und ihr Mercedes W15 sind erprobte Reisegefährten: Mit ihrem "Oldie", wie die 73-Jährige das Fahrzeug nennt, hat die Pensionistin in den vergangenen beiden Jahren bereits ausgedehnte Fahrten nach Albanien und entlang der Donau bis ans Schwarze Meer unternommen.

Die nächste Reiseroute steht bereits fest: Über Tschechien will Kürner ab August nach Südpolen fahren und von dort dem Verlauf der Weichsel bis an die Ostsee und zur Bernsteinküste fahren. Am Meer entlang geht es zur deutsch-polnischen Grenze, an dieser entlang über Tschechien wieder nach Österreich – insgesamt rund 4000 Kilometer.

"In meinem Berufsleben bin ich selten so weit in den Norden gekommen, das will ich jetzt nachholen", sagt die Welserin, die viele Jahre mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann ein Busunternehmen führte.

Ihre Devise bei den Reisen mit dem Oldtimer: "Ich lebe einfach in den Tag hinein, bin ganz für mich. Ich stehe auf, wann ich will, und esse, wenn ich Hunger habe. Nach den durchgeplanten Busreisen genieße ich das sehr."

Keine Zeit für Einsamkeit

Einsam sei sie aber nie: "Wo ich hinkomme, wollen die Leute mit mir über das Auto sprechen. So habe ich auch schon einige Bekanntschaften geschlossen, die bis heute bestehen." Das Fahrzeug fasziniere viele Menschen. "Oft muss ich mir für Zwischenstopps ein verstecktes Plätzchen suchen, weil ich sonst so oft fotografiert werde", sagt Kürner und lacht.

Das Fahrerlebnis sei das Schönste an ihren Touren, sagt Kürner: "Es ist, als würde man in die Vergangenheit reisen." Das alte Auto würde alle Sinne beanspruchen: "Es stinkt nach Benzin und ist laut. Mein Sohn hat mir einmal Ohrenschützer vorgeschlagen, aber ich muss den Motor hören. Nur so weiß ich, ob alles funktioniert und ich mit der richtigen Geschwindigkeit fahre." Ob man auf der langen Reise durchgeschüttelt wird? "Überhaupt nicht. Die Sitze haben einen Federkern und schmiegen sich an den Körper an. Da bekomme ich keine Probleme mit dem Kreuz, im Gegensatz zu modernen Autos", sagt die Welserin.

Maximal 90 km/h bringt der Mercedes auf die Straße, schneller als 80 fährt Kürner aber nie. Der W15, von dem 1931 nur 500 Stück angefertigt wurden, ist übrigens der letzte noch funktionstüchtige seiner Art.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer