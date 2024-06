Von Wels bis Eferding: Ein Sommer voller Baustellen

Die Landesstraßenverwaltung nutzt die Ferienzeit, um schadhafte Verkehrsflächen auf Vordermann zu bringen. "In der Urlaubs- und Ferienzeit herrscht auf den oberösterreichischen Straßen bis zu 25 Prozent weniger Frequenz. Diese Phase wollen wir nutzen, um Straßen- und Brückensanierungen effizient abzuwickeln", betont Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).

Stadt Wels: Die zur Bundesstraße 1 zählende Magazinstraße wird wegen ihres schlechten Straßenzustandes auf rund 400 Metern erneuert. Mit einer halbseitigen Sperre ist zu rechnen. Die Bauarbeiten dauern mehrere Wochen und enden im August.

Bezirk Wels-Land: An der Traunbrücke bei Marchtrenk wird der Geh- und Radweg neu beschichtet. Von 8. Juli bis 5. August wird gearbeitet.

In Holzhausen, Marchtrenk und Oftering kommt es aufgrund von Instandsetzungsarbeiten auf der Paschinger Straße zu mehreren Totalsperren. Geplant sind diese sind von 12. bis 31. August.

Zwei Straßensanierungen sind in Stadl-Paura am Schilcherberg und in Edt an der Kreuzung zur Wichtlstube vorgesehen. Die Arbeiten erstrecken sich über beide Sommermonate.

Bezirk Grieskirchen: Voraussichtlich im August wird die desolate Deckschicht der Grieskirchner Straße (L528) im Gemeindegebiet von Wallern erneuert. Der Bauabschnitt umfasst eine Länge von rund 500 Metern.

2,4 Kilometer lang ist die Baustelle auf der Ruhringsdorfer Straße (L1182) in Hofkirchen an der Trattnach. Dort wird unter anderem die Aubachbrücke generalsaniert. Die Arbeiten beginnen Mitte Juli und enden Anfang September. Die Straße ist in dieser Zeit gesperrt. Eine Umleitung wird angezeigt.

Zwei neue Brücken sollen auf der B137 in Sankt Georgen bei Grieskirchen entstehen. Die alten Brücken sind so baufällig, dass über einen Abriss entschieden wurde. Die Bauarbeiten beginnen am 8. Juli und enden am 13. September.

Der Verkehr wird über die Rottenbacher Straße (L518) und die Rieder Straße (B141) umgeleitet. Zur gezielten Lenkung der Verkehrsströme wird bei der Einmündung der Rottenbacher in die Rieder Straße eine provisorische Ampel errichtet.

In Gaspoltshofen wird an der Gallspacher Straße (B135) eine mehr als 80 Jahre alte Brückenkonstruktion generalsaniert. Die Arbeiten haben schon begonnen und enden noch im Juli.

Bezirk Eferding: In Alkoven werden zur besseren Verkehrssicherheit auf der Eferdinger Straße (B129) drei Eisenbahnkreuzungen aufgelassen. Aufgrund der reduzierten Verkehrsknotenpunkte wurde eine dritte Fahrspur als Linksabbiegestreifen, Sperrfläche und Verlängerung der Bypass-Spur angeordnet. Die Arbeiten laufen bis Oktober. Verkehrssperren sind keine geplant. (fam)

