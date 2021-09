Einmal im Jahr werden in einem Reliquienschrein die sterblichen Überreste des Heiligen Adalbero aus der Stiftskirche getragen, um in einer Prozession dem Gründer des Lambacher Benediktinerstiftes die Ehre zu erweisen. Vorigen Sonntag war es wieder so weit. Ein wenig erinnert diese Szenerie an Dokus über Süditalien und die Mafia.