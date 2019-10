Er hat Koch und Kellner gelernt, jahrelange Saisonerfahrung in Skigebieten wie Kitzbühel und Hochgurgl gesammelt, versteht sich auch als Barkeeper, DJ und ist nun Herr im eigenen Betrieb: "Soupfirst" in Wels ist eine Idee des Steyrers Franz Schwaighofer (32), der nun mit Ehefrau und zwei Töchtern am Obertrumer See (Salzburg) lebt.