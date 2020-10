Von Gülleschlauch am Bein getroffen

Der 65-jährige aus dem Bezirk Wels-Land wollte seinem 30-jährigen Sohn helfen. Dieser brachte gestern Vormittag gemeinsam mit einem Kollegen auf einem Feld Gülle aus. Dazu schlossen sie an eine Zugmaschine eine Güllepumpe an, an der wiederum ein rund 300 Meter langer Schlauch befestigt war.

Gegen 11 Uhr ging der 65-Jährige zum Traktor, um einen auf der Güllepumpe befindlichen Kompressor zur Reinigung des mit Gülle verlegten Schlauches zu aktivieren. Anschließen trat er gegen den Schlauch, wodurch sich dieser ausdrehte und zur Seite geschleudert wurde. Dabei traf er ein Bein des 65-Jährigen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht.