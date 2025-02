Von Budweiser zu Bartak: Welser Jurist übernimmt Traditionsgießerei

Mit "Schönen G(r)uß" empfiehlt sich Gerfried Kusatz in seinen E-Mails bei Kunden und Lieferanten. Mit der Übernahme der Traditionsgießerei Bartak hat der 47-jährige Jurist nicht nur in Welser Wirtschaftskreisen entsprechenden Gesprächsstoff entfacht. Kommt doch der Sohn des allseits geschätzten und viel zu früh verstorbenen Frauenarztes Roland Kusatz aus einem ganz anderen Metier: "Ich habe nach der HAK Jus studiert und bin in der Folge in den Getränkehandel eingestiegen.