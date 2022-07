Vom Tabellen-Vorletzten zum Meister

Vor fünf Jahren noch Vorletzter in der Tabelle, konnte sich die Union Raiffeisen Prambachkirchen heuer zum Meister der 2. Klasse Nordwest krönen. Als im Herbst die Saison wieder losging, war die Mannschaft bereit, alles zu geben, um den Aufstieg in die 1. Klasse Nordwest zu schaffen.

Schon in den vorangegangenen Jahren hatten sie gute Chancen, aufzusteigen – die Liga wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie zweimal vorzeitig abgebrochen. Nach der langen coronabedingten Pause begann die Mannschaft schon Mitte Mai ihr Training. "Das hat sich ausgezahlt, in den ersten Runden waren wir den Gegnern überlegen", sagt Florian Dobretsberger, der die Position des Sportlichen Leiters mit Walter Pils teilt.

Im Herbst startete die Union Raiffeisen Prambachkirchen stark in die Saison. Zur Winterpause hatte die Mannschaft kein Spiel verloren und lag an der Tabellenspitze. Auch das Frühjahr begann mit einem Sieg, dann jedoch hatte die Mannschaft einen kurzen Durchhänger: Zwei Niederlagen mussten die Spieler einstecken, bevor sie als Mannschaft wieder zusammenfanden und die Saison mit zwölf Punkten Vorsprung souverän für sich entschieden.

"Nach 32 Jahren war das unglaublich, jeder hat sich gefreut. Bei denjenigen, die so lange darauf gewartet haben, ist auch die eine oder andere Träne geflossen", sagt Dobretsberger. Alle Spieler kommen aus Prambachkirchen oder der näheren Umgebung – die Verbindung zum Ort ist groß: "Ich glaube, alle Prambachkirchner haben sich mit uns gefreut", sagt der Sportliche Leiter.

Schon seit langem beschäftigt sich die Union intensiv damit, ihren Nachwuchs aufzubauen. Vorige Saison waren viele U16-Spieler in die Kampfmannschaft oder in die Reserve übernommen worden. "Wir schauen, dass wir das Fußballspielen dem Nachwuchs schmackhaft machen, dass sie dabeibleiben. Wir versuchen, die Werte von Zusammenhalt in der Mannschaft auch dem Nachwuchs zu vermitteln", sagt Dobretsberger.

Dass die Mannschaft nicht nur auf dem Spielfeld funktioniert, zeigt sich am neuen Vereinsgebäude, das im Herbst fertig sein soll. Viele Stunden an Eigenleistung von Fans, Funktionären und den Spielern stecken darin.

