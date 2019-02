Vom Rieder Pflasterspektakel bis zu Donald Trump wird alles kommentiert

RIED. Beim alljährlichen "Derblecka" zieht Walter Egger wieder seine satirische Jahresbilanz.

Walter Egger ist im März wieder beim "Derblecka" zu hören. Bild: rokl

"I hoff, da Schmäh geht ma nia aus", sagt Walter Egger. Der Schmäh ist die Essenz jener drei Sonntagabende, an denen der Eberschwanger sein traditionelles "Derblecka" hält. Derzeit steckt Walter Egger mitten in den Vorbereitungen zur 23. Ausgabe des "Derblecka", das heuer am 10., 17. und 24. März über die (Wirtshaus-) Bühne geht.

Walter Egger ist ein Mensch, der es genau nimmt – mit Werten, mit Traditionen und mit Humor. Mit Letzterem geizt der 70-Jährige bei seinen sarkastisch-kommentierenden Abendveranstaltungen nicht und nimmt das aufs Korn, was sich im vergangenen Jahr ereignet oder zumindest ihm zugetragen hat: vom Weltgeschehen bis hin zu lokalen Ereignissen.

Auf Werte und Traditionen legt der pensionierte Hauptschuldirektor und langjährige ORF-Moderator ebenso großen Wert: Innviertler Handschlagqualität, Ehrlichkeit, Bekenntnis zum Landleben ("Ich bin ein bekennender Landfluchtgegner") und zum (Dorf-)Wirtshaus zählen für Walter Egger viel – und das baut er auch in sein Programm ein. Etwa wenn er zum Wirtshaussterben meint: "Es warad so oafach: Hingehn miaßt’s!", so rät er all jenen, die das Fehlen der Wirtshäuser beklagen.

Von Trump bis Podgorschek

An Impulsen für sein Programm mangelt es Walter Egger nicht. "I hab eigentlich viel zu viel Themen", sagt er. Das ganze Jahr über liest er Zeitungen ("seriöse und solche, wo man nur lachen kann"), sieht fern ("Sehr oft schau ich mir ‘Hohes Haus’ an"), hört Radio, hört Prominenten und Politikern, Sportlern und Künstlern zu und sammelt Zitate. Die Herausforderung dabei ist es, sich nicht zu wiederholen, denn manche Themen seien jedes Jahr im Gespräch. "Da les ich mir mein Programm vom Vorjahr durch und schau, dass ich aktuell bleibe", sagt er.

Was diesmal die Themen sein werden? "Ich geh wie immer von der Welt über Europa, Österreich, Oberösterreich in den Bezirk und nach Ried." Von Donald Trump bis zur Rieder Bezirkshauptfrau und zum Bürgermeister nimmt er viele Würdenträger aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirche und Sport aufs Korn. "Niemals beleidigend, aber schon ordentlich", sagt er.

"Trump ist der Spitzenreiter, was der alles aufführt." Aber auch das britische Königshaus, die Regierungs-, Fußball- und Autokrise in Deutschland lässt er nicht unkommentiert. Zur Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl wird er ebenso seinen Senf dazugeben wie zu den geplanten Herbstferien, dem Linzer Stadion, der SV Ried, dem Rieder "Pflasterspektakel" oder manch umstrittenen Sagern von FP-Landesrat Elmar Podgorschek. Zur aktuellen Regierung sagt Egger: "Türkis-blau bringt was weiter, fährt aber über alle drüber, und die Roten sind gegen alles und fordern nur noch. Dös gfallt den Leuten net."

A propos Politiker: Die Sitzungen sind diesmal wieder mit Politikern bestimmter Parteien "bestückt", allerdings mit einer Änderung. Nur der ÖVP (24.3.) und FPÖ (17.3.) sind eigene Vorstellungen gewidmet. Die SPÖ sei in den vergangenen Jahren schon eher spärlich vertreten gewesen, weshalb Walter Egger das erste "Derblecka" am 10. März offen gestaltet. "Im Besonderen auch für die rund 40 Stammtische, die es im Kellerbräu gibt", sagt Egger.

Karten für das "Derblecka" sind ab sofort im Kellerbräu bei Gastwirt Alois Stamminger erhältlich: 0664 / 3995710.

