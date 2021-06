In der seit 20 Jahren von Geißelbrecht geleiteten Bücherei stehen 14.000 Medien zur Auswahl. Die treuesten Kunden sind Frauen und Kinder, die beliebtesten Genres Belletristik und Kinderliteratur. Dass das beileibe nicht immer so war, beweisen Wandtafeln, die die Geschichte des Lesens in der Stadt zeigen. Bis ins frühe 18. Jahrhundert waren es vor allem Gelehrte, die kleine Hausbibliotheken hatten. So etwa der 1542 verstorbene Stadtpfarrer Hans von Prandt, in dessen Testament eine Handbücherei erwähnt ist. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Büchereien und Lesevereine von Kirchen und Parteien geprägt. Auch eine sozialistische Bücherei gab es. Geißelbrecht hat die bisherigen Standorte in Modellen dargestellt, überdies gibt es Leseerinnerungen von Kunden zu sehen und originelle Lesezeichen. Ein "Blinddate" mit Büchern gibt es auch. Schauplatz ist das Eferdinger Gästezimmer (Peschka) in der Schmiedstraße, leider nur noch bis morgen, 19 Uhr.