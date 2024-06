Vom Hausruckviertel in die ganze Welt und in jede Gemeinde Österreichs

Die "Bucketlist" mit Dingen, die man im Leben unbedingt erleben möchte, ist bei Gerald Stutz besonders lang. Viele Wünsche hat er sich bereits erfüllt und abgehakt, wofür andere wohl mehr als drei Leben brauchen würden. Der ehemalige Kallhamer Vizebürgermeister, der nun in Rüstorf lebt, hat bereits 125 verschiedene Länder bereist und arbeitet daran, die 2093 Gemeinden Österreichs zumindest einmal zu besuchen. Nach Oberösterreich, Salzburg und dem Burgenland hat er seit wenigen Tagen Kärnten fertig. Dazu gratulierte auch Landeshauptmann Peter Kaiser. Jeden Gemeindebesuch dokumentiert der 61-jährige Stutz mit einem Foto von ihm mit der jeweiligen Ortstafel.

Die OÖNachrichten erreichten den Weltenbummler am Wochenende bei einer Konzertreise mit dem Spielmannszug Neumarkt/Hausruck in Radenci in Slowenien. "Bis in den November sind die freien Tage verplant, heuer stehen unter anderem Reisen mit meiner Frau Jutta auf die Kanalinseln, in die Algarve und nach Tansania auf dem Programm", erzählt der Betriebsratsvorsitzende-Stv. der Raiffeisenlandesbank. Er sei kein Wiederholungstäter, sondern suche sich immer wieder neue Ziele. "Die Bucketlist, die wir abarbeiten, ist kein Zwang, wir machen das, was uns freut", sagt Stutz. Seine Frau Jutta arbeitet praktischerweise in einem Reisebüro und teilt seine Leidenschaft. Er selbst ist seit 22 Jahren auch Reisebegleiter, diese Woche etwa bei einer Flusskreuzfahrt in den Niederlanden. Die großen Urlaube planen sie gemeinsam in einem zweijährigen Jahresplan.

Offenes Buch für alle

Auf seiner Website hat der Weltenbummler sein ganzes Leben, seine Reisen und Kurioses dokumentiert, wie Gewässerproben aus der ganzen Welt, seine Schnapsgläsersammlung, seine 429 genossenen Brettljausen oder Treffen mit Prominenten wie Fußballstar David Alaba, Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister und Papst Benedikt XVI.

Gerald Stutz mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser Bild: privat

Wie muss man gestrickt sein, um so eine umfassende Sammlung ständig auf dem Laufenden zu halten und alles mit der Welt zu teilen? "Ich war schon als Zehnjähriger Chronist beim Spielmannszug und Neumarkter Turnverein und habe alles aufgeschrieben", erzählt er. Später, als er nicht mehr damit zusammengekommen sei, all die Fotobücher zu erstellen, habe ihn ein Freund auf die Idee, eine eigene Website zu machen, gebracht. Auch auf den sozialen Medien ist er aktiv und bespielt regelmäßig seinen Facebook- und Instagram-Account. "Ich bin mit 61 Jahren ein alter Influencer", sagt Stutz und lacht.

Natürlich brauche man für das viele Reisen auch das nötige Geld. "Ich habe mein Haus meiner Tochter geschenkt, es ist vorgesorgt. Was ich verdiene, kann ich locker ausgeben, das leisten wir uns einfach. Jeder lebt sein Leben, hat schon meine Mama gesagt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.