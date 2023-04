Vom Ei zum Huhn als Schulprojekt

Bis zu den Osterferien beobachteten die Kinder in der Schule die Entwicklung vom Ei zum Huhn. 20 befruchtete Eier mussten von den Kindern einmal täglich gedreht werden. Zudem mussten die Temperatur und der Wasserstand im Brutkasten kontrolliert werden. Am 21. Tag war es dann so weit: Das erste Küken schlüpfte genau am Vormittag während des Unterrichts aus dem Ei. Weitere sollten folgen. Noch vor den Osterferien wurden die Küken auf einen Bauernhof gebracht, wo sie unter ihresgleichen im Freien herumlaufen und groß werken können.

