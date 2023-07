Volle Ladekraft vor Star Movie

Dort kann nun an acht öffentlichen Ladepunkten Strom getankt werden. Der Mix zwischen 11 und 150 kW ist für Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr perfekt: "Die Lage an der Autobahn macht das Laden auch für den Reiseverkehr attraktiv." Die E-Tankstelle von Wels Strom beim Star Movie ist eine von insgesamt 20 in der Stadt. Ein zweiter 150-kW-Hypercharger steht in der Wiesenstraße. Laut Wels Strom hat die Stadt im Verhältnis zur Einwohnerzahl das dichteste Stromtankstellennetz aller Städte in Österreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper