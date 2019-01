Volksschule bleibt noch länger geschlossen

STROHEIM. Nachdem am Wochenende wie berichtet Teile der Decke in der Volksschule Stroheim heruntergestürzt waren, bleibt die Schule bis auf weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Das Schulgebäude bleibt gesperrt, die 63 Kinder werden seit gestern im Gemeindeamt und im Kindergarten unterrichtet. Bild: Matthias Lauber

Gestern fand eine Krisensitzung von Gemeindevertretern mit dem beauftragten Statiker, einer Baufirma und einem Vertreter des Landes statt.

"Es haben sich in der vierten Klasse im Erdgeschoß Hohlziegel und der Putz gelöst. Alle Decken vom Keller bis in die oberen Geschoße wurden daher sicherheitshalber gestützt", sagt Bürgermeister Rudolf Gammer (VP). Derzeit ist noch nicht absehbar, wie lange das Gebäude geschlossen bleiben muss. Geklärt ist auch noch nicht, was die Ursache für den Deckeneinsturz war, möglicherweise ist ein Spannungsproblem in der 34 Jahre alten Decke aufgetreten. Bis das genaue Ergebnis der Untersuchung vorliegt, könne es laut dem Gemeindeoberhaupt bis zu zwei Wochen dauern. Gestern jedenfalls haben sich die 63 Volksschüler nach drei freien Tagen wieder auf den Unterricht gefreut. Die Ausweichquartiere wurden im Untergeschoß des Kindergartens und im Sitzungssaal des Gemeindeamts eingerichtet. Von den Nachbargemeinden und vom WIFI Linz wurden Schultafeln zur Verfügung gestellt.

Die Reaktionen der Eltern reichen laut Bürgermeister Rudolf Gammer von Verständnis bis Kritik. "Wir müssen dankbar sein, dass nichts passiert ist. Alles andere werden wir wieder hinbekommen", betont Gammer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema