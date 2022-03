Volksschüler helfen Kindern in der Ukraine

Auch an der Volksschule Bruck in der Stadt Peuerbach haben die Schüler, Eltern und Lehrer fleißig für die Ukraine-Flüchtlinge gesammelt. Die Hilfsbereitschaft war überwältigend. 45 große Pakete für Familien, gefüllt mit Babynahrung, Hygieneartikeln und haltbaren Lebensmitteln, wurden zusammengestellt. Auch die Finanzierung des Transportes an die ukrainische Grenze wurde mit großzügigen Spenden sichergestellt. Bei dem Verkauf von selbst gebackenen Brezen und Bärlauchbroten, die an der Schule angeboten wurden, war zu erkennen, wie wichtig Kindern Solidarität und Zusammenhalt sind.