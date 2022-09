Volksgarten-Befragung: 1588 Bürger beteiligten sich mit Ideen

Groß war das Interesse an der Befragung zur Neugestaltung des Volksgartens, bei der 1588 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben. Auf die Frage, welche Punkte bei der Erweiterung des Stadtparks gewünscht sind, sprachen sich die Teilnehmer vor allem für schattige Bereiche (1129 Nennungen sehr wichtig bzw. wichtig), für Vielfalt von Tieren und Pflanzen (1019) sowie für durchgehende schattige Alleen (911) aus. Auf die Frage "Soll ein naturnaher Parkbereich als bespielbarer Freiraum mit dem Thema Wasser entstehen? Wie finden Sie das?" fiel das Ergebnis eindeutig aus: 942 Teilnehmer finden das gut.

Bei den offenen Fragen wurden rund 700 Kommentare abgegeben, die viele Anregungen für die Planungsbüros enthalten. Am häufigsten auf der Wunschliste der Bevölkerung stehen die Kategorien Wasserelemente, Natur, Kinder, Sport und Veranstaltungen.

Auf die Frage, wo sich die Bevölkerung derzeit am liebsten aufhält, wurden am häufigsten die Bänke am Traunufer und der Volksgartenteich sowie das Lokal Traunzeit genannt. Gemieden hingegen werden die Parkflächen hinter der Stadthalle und südlich des Teichs.

"Wir werden, soweit es umsetzbar ist, die Wünsche in die Planung mit einfließen lassen", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Denn der geplante Innenstadtpark solle ein Park für alle sein.

Die Grünen sehen sich in ihren langjährigen Forderungen bestätigt, da Wasser und Natur die wichtigsten Anliegen der Umfrageteilnehmer seien. "Da sind wir leider oft auf taube Ohren gestoßen, nun kann man diese Forderungen nicht mehr ignorieren", sagt Miriam Faber, Sprecherin der Grünen. Neben den Freizeitmöglichkeiten sei der neue Park auch eine Jahrhundertchance für das Stadtklima, betont Umwelt- und Klimastadtrat Thomas Rammerstorfer.