Volksfest: ÖVP fordert Regeln

"Mit einer abgestimmten einheitlichen Lösung für alle Volksfeste und einem Sicherheitskonzept ist es möglich, dass im Herbst in Wels ein Volksfest stattfinden kann", erklärt Wirtschaftsreferent Peter Lehner. Der ÖVP-Stadtrat drängt auf Gespräche mit allen Beteiligten. "So wie in der Coronakrise viele Unternehmen kreative neue Ansätze gefunden haben, kann sich auch das Volksfest neu erfinden", betont ÖVP-Stadtparteichef Peter Csar. Das Volksfest gehöre zur Identität von Wels. Daher müsse ernsthaft nachgedacht werden, ob eine Durchführung möglich sei. Es sei aber unbedingt darauf zu achten, Menschenansammlungen zu vermeiden.

