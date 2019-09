Vogelweider Markt als Stiefkind: Gemüsehändler wird gesucht

Wer den Wochenmarkt will, muss dort auch einkaufen. Nun ist die Zukunft des Marktes in der Vogelweide ungewiss, weil Ende Oktober die Gunskirchner Gemüsehändlerin Waltraud Wimmer in den Ruhestand tritt. "Ich werde am Wochenmarkt in der Innenstadt aber weiter Trockenfrüchte und Sauergemüse anbieten", sagt sie.

Der Stadtteilmarkt hat aber nur dann eine Perspektive, wenn sich unter die wenigen Anbieter wieder ein Gemüsehändler reiht.

"Wir haben der Stadt einen möglichen Nachfolger genannt", sagt Wimmer. Marktreferent Peter Lehner (ÖVP) bemüht sich, diesen Anbieter zu gewinnen. "Die meisten Marktfahrer haben bereits gute Plätze, vermutlich ist in der Vogelweide nicht das große Geschäft zu machen, weil die Konsumenten sparen müssen", sagt er.

Wimmer sagt: "Wir waren 38 Jahre auf diesem Markt und wollen, dass es weitergeht: Aber der Markt war immer Stiefkind der Stadt und erhielt nie die Unterstützung und Aufmerksamkeit wie der Wochenmarkt in der Innenstadt." In der nächsten Gemeinderatssitzung verlangt die SPÖ nun den Erhalt des Vogelweider Marktes.

Aus für die Pilzberatung

Die Pilzberatung des Marktamtes ist bereits Geschichte. Nach der Verwaltungsreform "Magistrat–BH Wels-Land" nimmt die Bezirksbehörde die Lebensmittelaufsicht wahr. Aber die Pilzberatung sei nie Thema der Kooperation gewesen und werde daher nicht angeboten, sagt BH-Juristin Margarete Aumayr-Feitzlmayr.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at