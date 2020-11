Der Unternehmer Manfred Zaunbauer sorgt sich um seine Mutter. Die 80-jährige Frau erkrankte Ende Oktober an Covid-19. Zunächst klagte die alte Dame über erste Symptome: Geschmacksverlust, Rücken- und Brustschmerzen sowie Atemnot. "Am Sonntag vor Allerheiligen ging es ihr dann richtig schlecht. Der Ärztenotdienst meinte noch, sie solle am Abend zum diensthabenden Allgemeinmediziner fahren", schildert ihr Sohn.