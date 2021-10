VKB fusioniert Filiale Marchtrenk mit Wels

"Sie wird mit unserer großen Niederlassung in Wels am Kaiser-Josef-Platz zusammengelegt. Die Filiale Wels übernimmt die Marchtrenker Kundenbetreuer und deren Kunden", sagt VKB-Vorstandsdirektor Markus Auer. Man wolle die Kräfte bündeln, indem man gleichzeitig massiv in die Modernisierung der Welser Niederlassung investiere.

19-Millionen-Investition

Wie berichtet, setzt die Volkskreditbank bis 2024 ihr Großprojekt am Welser Kaiser-Josef-Platz um. Geplant sind neben einer modernen Bankfiliale auch Büros, Geschäftsflächen und Wohnungen. Rund 19 Millionen Euro werden investiert. Die Welser VKB-Filiale bleibt während der gesamten Bautätigkeit geöffnet.

Außerdem werde das regionsübergreifende digitale Betreuungsangebot ausgebaut. Damit reagiere man auf die Bedürfnisse der Firmen- und Privatkunden nach ortsunabhängigen Banking. "Ein erster Schritt dazu war die Erweiterung unserer Beratungszeiten auf 8 bis 20 Uhr", sagt Auer.

"Jeder Verlust von Infrastruktur ist schade", kommentiert Marchtrenks Bürgermeister Paul Mahr (SP) den Schritt der VKB. Die Entwicklung im Bankensektor generell gefalle ihm nicht. "Alles wird nur mehr online erledigt, es wird leider immer unpersönlicher."

Derzeit sind in der 14.300-Einwohner-Stadt sechs verschiedene Geldinstitute vertreten. (krai)