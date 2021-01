VKB-Bank startet mit Großprojekt am Welser Kaiser-Josef-Platz

Das Haus Kaiser-Josef-Platz 47 ist seit dem Jahr 1928 im Besitz der Volkskreditbank, in den nächsten drei Jahren wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Die VKB investiert 17, 5 Millionen Euro auf dem 3750 Quadratmeter großen Areal zwischen Kaiser-Josef-Platz und Rablstraße. Geplant sind Büros und Geschäftsflächen, eine moderne Bankfiliale, 49 Mietwohnungen sowie eine Tiefgarage mit 135 Parkplätzen. Das Projekt "Nachhaltiges Wohnen und Arbeiten" hat das Welser Architekturbüro Harmach geplant. Mit dem Bauprojekt investiert die VKB-Bank in die weitere Aufwertung des Kaiser-Josef-Platzes, der ja bekanntlich in diesem Jahr umgebaut wird.

"Wir erneuern unser Haus und entwickeln das angrenzende Grundstück für die Menschen und Unternehmen in der Region weiter", sagt VKB-Vorstandsdirektor Alexander Seiler. Gleichzeitig setze man ein Zeichen für regionales Banking, das sich durch persönliche Begegnungen vor Ort auszeichne.

In der ersten Bauphase, die im Februar startet, wird bis Ende 2022 die Tiefgarage gebaut, die sich unter dem ganzen Gelände erstreckt. Hinter dem bestehenden Gebäude am K.J. wird ein Zwischengebäude errichtet. In den fünf Stockwerken befinden sich Büros auf rund 450 m² Fläche sowie neun Wohnungen.

In der zweiten Bauetappe übersiedelt die VKB-Filiale, in der aktuell 16 Mitarbeiter beschäftigt sind, in das neue Gebäude. Das bestehende Haus wird dann generalsaniert. Neben der neuen Bankfiliale entstehen auf 500 Quadratmetern vermietbare Büroflächen sowie vier Wohnungen. Der dritte Gebäudekomplex zur Rablstraße wird ebenfalls in der zweiten Bauphase umgesetzt, hier werden 18 Wohnungen errichtet. Die Gesamtfertigstellung wird Anfang 2024 angepeilt.

Filialdirektor Alexander Wiener-Fererhofer betont: "Wir werden ein offenes Ohr für die Anrainerinnen und Anrainer haben". Es werde eine Anrainer-Hotline eingerichtet, die Lärm- und Verkehrsbelastung soll möglichst gering gehalten werden.

Marlies Penzenstadler, Leiterin des Baumanagements der VKB-Bank erklärt, dass das gesamte Bauprojekt nach den Richtlinien der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft zertifiziert wird. Die Energieversorgung der Gebäude ist durch Solarpanels geplant. In der Tiefgarage wird es Ladestationen für Elektroautos und Fahrradabstellmöglichkeiten geben. (krai)