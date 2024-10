Vitalwelt fusioniert mit drei Verbänden zu "Destination"

Von Wallern im Osten bis St. Radegund im Westen und Reichersberg im Norden bis Vöcklabruck im Süden: Ein gewaltiges Gebiet in den Bezirken Braunau, Ried, Vöcklabruck und Grieskirchen wird die Tourismusdestination "Oberösterreich West" umfassen. Wie berichtet, werden die 19 Tourismusverbände in Oberösterreich zu sieben "Destinationen" zusammengefasst, um die Strukturen zu straffen und Synergien bei der Hauptaufgabe, dem Bewerben des touristischen Angebots und der Unternehmen in den Regionen, zu