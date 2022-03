Virtuose Zukunft

Aus der Landesmusikschule Wels qualifizierten sich gleich sechs Musiker für den Bundeswettbewerb in Feldkirch. Von diesen erzielten Benjamin Gotthard am Klavier und Stephan Deinhammer an der Violine ausgezeichnete Erfolge. Klara Brunnhofer (Violine) wurde sogar Landesmeisterin. Elf weitere Musiktalente absolvierten den Wettbewerb mit einer Auszeichnung. Einen ersten Preis mit Auszeichnung erspielte auch die junge Violinistin Loreley Hartl von der LMS Stadl-Paura.

Loreley Hartl Bild: LMS