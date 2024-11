Vinc als großes Vorbild: Welser Ski-Nachwuchs dringend gesucht

Vereinsfunktionäre und Unterstützer des Welser TVN mit der Kriechmayr-Gondel in der Welser Sparkasse

Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr ist das Aushängeschild des Welser TVN. Ein Bild des Ski-Asses findet sich auf einer Gondel aus Hinterstoder, die derzeit im Foyer der Welser Sparkasse am Ring ausgestellt ist. Dort gaben die Vereinsfunktionäre der Naturfreunde gestern einen Ausblick auf die kommende Skisaison.

"Wir hoffen natürlich, dass Vinc bei der Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach zuschlägt", sagte Andreas Kainz, unter dessen Leitung der gesamte Trainings- und Wettkampfbetrieb des Vereins organisiert wird. Kriechmayrs Erfolge sollen den Ski-Nachwuchs beflügeln. "Denn wir suchen dringend Nachwuchs, früher kamen aus unseren Skikursen in der Folge zwei, drei talentierte Kinder ins Training, das ist heute leider nicht mehr so", sagte Kainz.

Eine der TVN-Nachwuchshoffnungen ist Ruth Schweighofer, die nach einer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses heuer ihre ersten internationalen FIS-Rennen bestreiten wird. Im Schüler-Landeskader sind die Geschwister Lena und Nicolas Holzinger, die die Ski-Mittelschule in Windischgarsten besuchen.

Wels-Cup als Mannschaftsziel

Das Ziel auf regionaler Ebene ist der Wels-Cup, den wollen die Naturfreunde wieder sowohl in der Mannschafts- als auch in der Kinderwertung gewinnen.

TVN-Obmann Klaus Schinninger betonte, dass der Verein mit seinen rund 1300 Mitgliedern weiterhin sehr gut aufgestellt sei. "Wir leben vom Ehrenamt, uns betrifft wie viele andere Vereine aber leider auch, dass bei den jüngeren Semestern das ehrenamtliche Engagement nachlässt."

Schwerpunkte des Vereins sind neben dem Wintersport auch Angebote im Bereich Fitness, Wandern, Bergsteigen und Klettern.

Der Welser Sportreferent Gerhard Kroiß (FP) bedankte sich für die wichtige Nachwuchsarbeit des Vereins und der Sponsoren. "Die Stadt Wels unterstützt die Sportvereine zwar bestmöglich, aber ohne die Sponsoren ginge es nicht", betonte Kroiß. Langjährige Hauptsponsoren des TVN sind die Sparkasse und der Welser Stempelerzeuger Colop.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger