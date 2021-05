Vier Verletzte nach Unfall in Rottenbach

Der Unfall ereignete sich am gegen 14.20 Uhr auf der Kreuzung der L1124, der Pramtaler Landesstraße mit der B141, der Rieder Bundesstraße. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen stieß mit dem Pkw einer 18-Jährigen aus dem Bezirk Ried zusammen. Die 18-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei unbestimmtes Grades verletzt, ebenso die mitfahrenden Familienangehörigen des 57-Jährigen, 45 und 11 Jahre alt. Die beiden 18-Jährigen wurden in das Krankenhaus Ried eingeliefert, die 45-Jährige und der 11-jährige Bub wurden in das Klinikum Grieskirchen gebracht.