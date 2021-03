Vier Medaillen für Talent des Welser Turnvereins

Am Wochenende wurden in Graz die Österreichischen Kurzbahnmeisterschaften 2020 nachgeholt. Fünf Aktive des Welser Turnvereins durften im Feld der besten 100 Damen und Herren dabei sein. Am erfolgreichsten war die 16-jährige Anna Glen, die in der Juniorenwertung dreimal Silber und einmal Bronze gewann. Außerdem konnte sich das Schwimmtalent des WTV für sechs Finalläufe qualifizieren und schwamm obendrein drei neue Vereinsrekorde.

Eine weitere Bronzemedaille in der Juniorenwertung holte Adina Gramlich. Für je ein Finale konnten sich die erst 14-jährigen Zwillinge Lena und Lukas Edl qualifizieren. Lena wurde über 200 Meter Brust hervorragende Fünfte, während Lukas im Bewerb 50 Meter Rücken im Finale der schnellsten zehn als Neunter anschlug.