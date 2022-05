Es war eine der schlimmsten Gewalttaten in der jüngeren Welser Kriminalgeschichte. Das Opfer: eine attraktive und lebensfrohe Frau, die von ihrem eifersüchtigen und zu Gewaltausbrüchen neigenden Ehemann genug hatte. Seit vier Jahren liegt Anita S. nun schon im Wachkoma. Die Floristin, die am 7. Mai 2018 von ihrem prügelnden Partner mit bloßen Fäusten und Fußtritten so schwer misshandelt worden war, dass sie vermutlich bis an ihr Lebensende ein Pflegefall bleiben wird, fristet an einem geheimen