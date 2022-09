Vier Autos in Verkehrsunfall in Marchtrenk verwickelt

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall ist es am Montagmorgen auf der B1 in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) gekommen. Eine 61-jährige Frau war mit ihrem Pkw Richtung Wels unterwegs, hinter ihr fuhr eine 52-Jährige mit einem Kastenwagen. An der Kreuzung mit der Fichtenstraße wollten beide Lenkerinnen nach links einbiegen. Der nachkommende Autofahrer, ein 34-jähriger Linzer, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Kastenwagen auf.

Durch den Anprall wurde der Kastenwagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert. In weiterer Folge stieß er mit dem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einer 55-jährigen Welserin, zusammen. Die 61-Jährige und die 52-Jährige, beide aus dem Bezirk Wels-Land, wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt.