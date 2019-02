Viele Welser mit geringer Ausbildung: Wer ist schuld?

WELS. Die Stadt hält einen Negativrekord: Nirgendwo gibt es landesweit so viele 20- bis 24-Jährige, die nur eine Pflichtschule absolviert haben.

Fast ein Drittel der Welser (32,2 Prozent) läuft mangels Ausbildung Gefahr, häufiger arbeitslos und damit zum Sozialfall zu werden. Wer an der Entwicklung schuld ist, darüber lässt sich trefflich streiten, wie es derzeit Bildungsstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SPÖ) und Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) tun.

"Wir brauchen ein flächendeckendes Ganztagesangebot an Pflichtschulen, damit wir auch Kinder bildungsferner Schichten erreichen und sie später in Ausbildung und Lehre bringen", steht für den SPÖ-Politiker fest.

Rabl kontert: "Mit Ausnahme der Volksschule Mauth und dem ISZ Vogelweide (Schärf-Schule, Anm.) haben wir bei der Nachmittagsbetreuung Kapazitäten." Es gibt derzeit 204 freie Plätze. "Wir brauchen mehr Lehrer, das ist Sache von Land und Bund, wir müssen mehr Elternbeteiligung einfordern." Bringen sich Eltern nicht ein, müsste das Sanktionen zur Folge habe. "Das ist auch Sache des Bundes, das ist kein Welser Problem", ergänzt Rabl. Auch der von Reindl-Schwaighofer geforderte Fonds für Bedürftige, damit auch deren Kinder nachmittags betreut werden, lehnt Rabl ab: "Es ist eine Frage der Priorität: Manchen ist ein großes Auto wichtig, anderen die Bildung ihrer Kinder." "Bildungsferne 50-Jährige können wir nicht mehr ändern", lehnt Reindl-Schwaighofer Strafen ab. "Das bringt die Kinder nicht weiter. Sie und in der Folge die Gesellschaft bleiben Verlierer, Kinder werden um Lebenschancen gebracht."

In der Neustadt gibt’s Bedarf

Einig sind sich die Politiker, dass in Neustädter Pflichtschulen Bedarf an Ganztagesbetreuung besteht. Ob die Stadt in Infrastruktur investiert, wird nächste Woche verhandelt. Die Debatte der Klausur der Stadtregierung Mitte Jänner in Geinberg zur "mittelfristigen Investitionsplanung" wird bei einer Sitzung in Wels fortgesetzt – mit freilich ungewissem Ausgang.

