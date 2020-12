Im Bezirk Grieskirchen gibt es derzeit viermal so viele offene Lehrstellen (115) wie Lehrstellensuchende (29). Nachwuchs wird also dringend gesucht, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mit Ende November waren im Bezirk 1100 Personen als arbeitssuchend beim AMS gemeldet, weitere 226 machen eine Schulung. Die Unternehmen melden knapp 760 offene Stellen. Frauen (+ 35 Prozent) sind derzeit stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Männer. Das werde sich aber mit dem Beginn der Winterarbeitslosigkeit wieder ändern, so AMS-Leiter Franz Forster.

Im Bezirk Eferding liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 541.