Viele helfende Hände aus Wels für die Ukraine

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine und vor allem von den Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung bestimmen seit Wochen das Weltgeschehen und die mediale Berichterstattung. So groß die Not der Betroffenen ist, so groß ist die Welle der Hilfsbereitschaft auch in Oberösterreich.

Das zeigt sich an den vielen privaten Initiativen, die sich gebildet haben, um auf die eine oder andere Art und Weise finanzielle oder materielle Hilfe für die vom Krieg am meisten Betroffenen auf die Beine zu stellen. Die Palette ist dabei groß. Da werden Kuchen gebacken und verkauft, um Geld zu lukrieren, oder es stellen Menschen Teile ihrer Wohnungen oder Häuser für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung.

Die OÖNachrichten haben am Wochenende gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Spendenaktion „Oberösterreich hilft der Ukraine“ gestartet. Bei den Spenden ist sichergestellt, dass jeder Cent bei den notleidenden Menschen im Kriegsgebiet wie auch in den Nachbarländern ankommt, die die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine betreuen, unterbringen und versorgen müssen.

Das Spendenkonto des Roten Kreuzes Oberösterreich für dessen humanitäres Engagement in der Ukraine:

AT83 3400 0002 0011 3654 SWIFT: RZ00AT2L, Verwendungszweck: Ukraine

Hermann Hochreiter will in der Ukraine helfen. Bild: priv.

Bei ihm dreht sich alles ums Helfen

Hermann Hochreiter, Pensionist, Gunskirchen

Als vor zwei Wochen in der Ukraine der Krieg ausbrach, lieferte Hermann Hochreiter gerade Rollstühle und Rollatoren aus. 13 Kilometer von der ukrainisch-rumänischen Grenze entfernt, begleitete er ein Hilfsprojekt. Seit Einsetzen der Kampfhandlungen klingelt das Handy des 81-Jährigen (!) im Minutentakt. „Bei mir dreht sich alles ums Helfen, und das wissen die Leute“, sagt der ehemalige Gemeindebedienstete.



Seinen ersten Hilfstransport organisierte Hochreiter kurz nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs. Seither begleitete er gezählte 481 Hilfslieferungen nach Rumänien, Moldawien, Litauen, Kosovo und Mazedonien. Die Ukraine kennt Hochreiter von 25 Einsätzen. Die ersten von ihm aufgestellten Hilfsgüter wurden in der Vorwoche ins Krisengebiet gebracht. Am besten könne mit Geldspenden geholfen werden, sagt Hochreiter. Dieses Geld diene für den Ankauf von Kleinkindernahrung, Windeln, Decken, Kleidung und haltbaren Lebensmitteln. „Mit Orangen und Bananen kann ich nichts anfangen, auch wenn’s gut gemeint ist“, spricht Hochreiter aus Erfahrung. Mitunter drücken ihm die Leute das Geld in die Hand, weil sie wissen, dass damit Gutes geschieht: „Ich führe natürlich ein Kassabuch, weil ich mir nichts nachsagen lasse.“ Durch seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Menschlichkeit hat sich Hochreiter in Osteuropa ein großes Netzwerk aufgebaut, das ihm jetzt viele Tore öffnet. Seinem Kontaktmann in der Ukraine („Ein einfacher Holzknecht, der fünf Sprachen spricht“) hat der Gunskirchner bereits sein Kommen angekündigt.

Freiwillige sortieren die vielen Spenden für die Ukraine. Bild: Stadtamt

Zwei LKW voller Spenden aus Marchtrenk

Stadt Marchtrenk: FullHaus, Goethestraße 7

Am Sonntag packten wieder viele engagierte Marchtrenkerinnen und Marchtrenker mit an und sortierten und verpackten die vielen Sachspenden, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine im FullHaus gesammelt werden. Mittlerweile wurden bereits zwei LKW voll mit Hilfsgütern auf die Reise geschickt.

Derzeit haben bereits 20 Menschen aus der Ukraine ein vorübergehendes Zuhause in Marchtrenk erhalten und sind privat untergebracht. „Es können kurzfristig weitere Privatquartiere für 30 bis 40 Menschen bereitgestellt werden“, sagt Bürgermeister Paul Mahr. Am Freitag kam eine Familie, die ein Kind mit Beeinträchtigung hat, das auf den Rollstuhl angewiesen ist, in einem barrierefreien Haus unter. Mahr hofft, dass sich weitere Haus- und Wohnungsbesitzer melden, die Wohnraum für die geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen können.

Koordiniert wird die Spendenaktion gemeinsam mit dem Verein Herz für Ukraine – Verein für Wohltätigkeit und Bildung, Spendenkonto: Marchtrenk für die Ukraine, IBAN AT87 3468 0000 0818 9086.

Andrea Mairhuber und Simon Parzer packen mit an. Bild: JVP

Aktion gemeinsam mit der OÖ. Landlerhilfe

Bezirksbüros von ÖVP und SPÖ in Grieskirchen, Stadtplatz 34 bzw. Prechtlerstr. 23

Auch viele junge Menschen engagieren sich für die Menschen in der Ukraine, etwa die Mitglieder der Jungen ÖVP Grieskirchen. Sie haben am Freitag beim VP-Bezirksbüro in Grieskirchen einen Sammelplatz eingerichtet, wo Spenden abgegeben werden konnten. Der Transport wird gemeinsam mit der OÖ. Landlerhilfe organisiert.

Im Bezirksbüro der SPÖ in Grieskirchen können Montag und Dienstag (9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr) Sachspenden abgegeben werden, die zum Zentral-Lager der Volkshilfe in Hörsching gebracht werden.

Mit dem Hilfskonvoi in die Ukraine Bild: (privat)

Rasche Hilfe vor Ort

Neukirchen am Walde lieferte Hilfsgüter in Partnerstadt

Mit einem Hilfskonvoi bestehend aus einem Lastwagen und fünf Klein-LKW voller Spenden erreichten Donnerstagabend zwölf Helfer aus Neukirchen am Walde und Natternbach die rumänische Grenzstadt Tarna Mare. Auf ukrainischem Staatsgebiet unweit der Grenze wurden die Hilfsgüter auf einen Fernzug Richtung Kiew umgeladen sowie in eine Lagerhalle gebracht.

„Wenn man die vielen Menschen sieht, die nur mit dem Allernötigsten flüchten müssen, bricht es einem das Herz“, sagt Kurt Kaiserseder. Der Alt-Bürgermeister von Neukirchen begleitete den Transport ebenso wie die Natternbacher Bürgermeisterin Nadine Humberger. Außerdem wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Mit dem Geld werden in der Partnerstadt Tarna Mare Lebensmittel für die ukrainischen Flüchtlinge gekauft. 27.000 Euro sind bereits auf dem Treuhandkonto eingegangen.

Großbäcker Georg Resch Bild: Erwin Wimmer

Ein Platz zum Wohnen

Georg Resch, Unternehmer, Wels

Eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter mit ihren zwei Kindern hat Georg Resch bereits in Empfang genommen, 15 weiteren Flüchtlingen bietet er im ehemaligen Stammhaus von Resch & Frisch in der Welser Schlossstraße einen Platz zum Wohnen an. „Wir wollen aber auch im Land selbst helfen und haben deshalb gemeinsam mit Round Table und unseren Mitarbeitern eine Hilfsaktion gestartet.“ Der Welser Serviceclub spendete 10.000 Euro, die Resch verdoppelte.

Das Geld soll in dringend benötigte Nahrungsmittel, Verbandsmaterial, Schlafsäcke, Isomatten, Wärmedecken und vieles mehr investiert und mit der Spedition Gartner in die Ukrainer transportiert werden. Das Spendekonto lautet IBAN: AT14 1513 0002 8301 6400, Buchungstext „Ukraine 2022“. Auch Sachspenden werden entgegengenommen. Unter office@rt6wels.at kann man detaillierte Informationen anfordern.