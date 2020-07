Viele Fahrgäste ignorieren die Maskenpflicht

"Wir sind keine Behörde, die Strafen aussprechen kann. Wir können aber sehr wohl Fahrgäste, die sich weigern, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, von der Beförderung ausschließen", sagt Martin Hüttner, Betriebsleiter der Wels-Linien.

In den vergangenen Tagen seien die Telefone heiß gelaufen, "weil sich viele Fahrgäste, die sich an die Maskenpflicht halten und sich um ihre Gesundheit sorgen, beschweren über jene, die sich nicht darum kümmern", so Hüttner. Er appelliert an alle, auch in den Sommerwochen verantwortungsvoll zu agieren.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.