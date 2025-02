Viele Bühnenstars feiern heuer das 25-Jahr-Jubiläum der Hofbühne mit

Als Hemma Scheicher und Norbert Perchtold vor 25 Jahren mit ihrem Kulturbetrieb in der Hofbühne Tegernbach anfingen, begann alles mit einer Handvoll Vorstellungen. Zunächst traten befreundete Schauspielkollegen des Paares auf. "Und jetzt haben wir schon seit vielen Jahren von März bis Dezember rund 50 Veranstaltungen in unserem Programm, viele davon sind heuer schon gut gebucht", freut sich Scheicher darüber, dass der Kulturbetrieb mitten am Land so gut angenommen wird. An die 7000 Besucherinnen und Besucher kamen im Vorjahr zu den Konzerten, Kabaretts, Lesungen und Kindertheaterstücken, das ist auch die Messlatte für das heurige Jubiläumsjahr.

Die gebürtige Kärntnerin und Enkelin des Malers Werner Berg kümmert sich um die Planungen für den Kulturbetrieb, Marketing und Pressearbeit, ihr aus Wallern stammender Partner ist der Handwerker und Techniker, der den denkmalgeschützten Vierseithof in Schuss hält. Beide sind 63 Jahre alt und haben noch immer neue Ideen und Projekte für ihre Hofbühne. In den vergangenen Jahren ist auch Tochter Valerie unentbehrlich geworden: Die 33-Jährige bringt sich in vielen Bereichen ein.

Hofbühnen-Betreiber Hemma Scheicher, Norbert Perchtold und Tochter Valerie Bild: privat

Alle drei Töchter des Paares haben das Künstlergen mitbekommen, Carolin Nala ist Musicaldarstellerin, Magdalena arbeitet als Ausstellungskuratorin.

Saisonauftakt am 1. März

Saisonauftakt ist heuer am 1. März mit einem Konzert von The Köter. Besonders freut sich Scheicher auf den Abend mit Birgit Denk und ihrer Band am 8. März, die ebenfalls 25-Jahr-Jubiläum feiert. "Unser eigenes Jubiläum feiern wir dann im Juli mit einem Konzertabend mit mehreren Bands und in festlichem Rahmen", kündigt Scheicher an.

Auch viele bekannte Kabarettisten sind heuer wieder in Tegernbach zu Gast, unter anderem Manuel Rubey, der gleich zweimal auftritt, einmal mit Simon Schwarz (Das Restaurant). Mit dabei sind außerdem Christoph Grissemann, Dirk Stermann, Robert Palfrader, Lydia Prenner-Kasper, Miriam Hie, Nina Hartmann und Roland Düringer.

Rund um den Todestag von Musiker-Legende Willi Resetarits am 24. April wird jedes Jahr ihm zu Ehren ein Konzert auf der Hofbühne gespielt. Heuer tritt Stubnblues 2.0 auf (6. Mai). Bei ihrer Abschiedstour macht die Austropop-Band Zaumgspüt im Mai zweimal Station in Tegernbach.

Fixpunkte im Programm sind Aufführungen für den Theaternachwuchs, angeboten wird auch ein Abo für Kindertheaterstücke.

Alle Termine und Karten unter www.hofbuehne.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger