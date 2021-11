Viel Verdruss vor dem Impfbus und der Impfstraße

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Beschwerden von Bürgern, dass es in Wels und Wels-Land schwierig sei, zu einer Corona-Impfung zu kommen, beziehungsweise man in der Impfstraße in Wels keinen fixen Termin zugeteilt bekommt. "Ich arbeite selbst auf einer Intensivstation und wollte meinen Mann zur dritten Impfung anmelden. Man kann nicht einmal einen Termin buchen", sagt eine verärgerte Leserin. "Ich habe vergeblich versucht, auf der offiziellen Website des Landes einen Termin zu bekommen. Unmöglich!", schreibt ein anderer.

Kritik kam gestern auch von den Welser Grünen. Als vermutlich einzige Statutarstadt Österreichs gebe es kein Impfangebot mit fixem Zeitpunkt. Unangemeldetes Impfen ist in der Shopping City Wels zwar möglich, aber dort bilden sich schon frühmorgens lange Schlangen. Angesichts der niedrigen Impfquote "hat Wels deutlichen Aufholbedarf", betont die grüne Gesundheitssprecherin Miriam Faber. "Dazu braucht es aber die nötige Infrastruktur. Vielen Menschen ist es nicht zumutbar, sich stundenlang auf engen Raum in eine Warteschlange zu stellen. Stadt und Land müssen jetzt rasch handeln."

Eine lange Schlange bildete sich gestern kurz nach 8 Uhr früh auch auf dem Marchtrenker Stadtplatz. 152 Menschen konnten im Impfbus geimpft werden. Jedoch mussten auch fast genauso viele unverrichteter Dinge wieder ihren Heimweg antreten. Bürgermeister Paul Mahr (SP) sieht Versäumnisse des Landeskrisenstabs. "Ich fordere für Marchtrenk eine eigene Impfstraße, um solche Szenen wie heute auf unserem Stadtplatz zu vermeiden. Wir sprechen andauernd darüber, wie wichtig diese Impfung ist, um sich selbst und andere zu schützen, und dann legen wir den Impfwilligen solche Steine in den Weg", ist der Stadtchef verärgert. In Marchtrenk sind derzeit 200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand gestern). (krai)

